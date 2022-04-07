UFC 273, Ян — Стерлинг 2: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в городе Джексонвилл состоится турнир UFC 273, в соглавном событии которого российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. Основной кард начнётся ориентировочно в 5:00 мск. Сам бой Яна и Стерлинга можно будет увидеть примерно в 6:30 — 7:00 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.

Возглавит турнир UFC 273 поединок между Чон Чхан Соном, известным также как Корейский Зомби, и Александром Волкановски.

Помимо этого, на турнире выступит шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Его соперником станет Гилберт Бёрнс.