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Конор Макгрегор снова намекнул на бой с Камару Усманом

Конор Макгрегор снова намекнул на бой с Камару Усманом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор намекнул на потенциальный поединок с чемпионом лиги в полусреднем весе Камару Усманом.

«Тройной чемпион UFC», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Последний бой Конор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля 2021 года турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу. В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как проходит курс восстановления.

Ранее Макгрегор уже заявлял, что хочет стать первым бойцом в истории UFC, выигрывавшим титулы в трёх весовых категориях.

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