Марина Мохнаткина поделилась ожиданиями от боя Чимаев — Бёрнс

Представительница России боец PFL Марина Мохнаткина поделилась ожиданиями от поединка с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и бывшего претендента на титул UFC в полусреднем весе Гилберта Бёрнса.



«Я очень хорошо общаюсь с Гилбертом. У него очень хороший грэпплинг. Он тоже участвует в моей подготовке. Дай бог, чтобы их бой прошёл без травм. И мы продолжим подготовку с ним, потому что он по габаритам примерно похож на Кайлу. Он тоже коренастый.



Хамзат Чимаев — это безумный товарищ, который прёт вперёд и не видит преград. Это противостояние двух бойцов, которым я симпатизирую. Гилберт — мой одноклубник, с которым мы реально хорошо общаемся. С Хамзатом у меня тоже прекрасные отношения. У меня нет к нему никакой неприязни. Мне нравятся его харизма, его стиль боя и насколько он доминирует над своими соперниками. И поэтому я не могу никому отдать предпочтение. Просто буду наслаждаться этим боем и смотреть с замиранием сердца. Победит сильнейший», — рассказала Марина Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.



Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Последний бой Бёрнса состоялся в июле прошлого года, когда он одолел Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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