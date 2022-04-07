Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджэмейн Стерлинг: не открываю сообщения от российских фанатов

Алджэмейн Стерлинг: не открываю сообщения от российских фанатов
Комментарии

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг рассказал о сообщениях от российских поклонников UFC.

«Люди любят говорить, понимаешь? Они говорят дерьмо, но не могут за это ответить. В субботу мы посмотрим, кто есть кто. Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные», – сказал Стерлинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«Могу назвать Яну номер комнаты». Стерлинг готов к бою вне октагона «Могу назвать Яну номер комнаты». Стерлинг готов к бою вне октагона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022