Алджэмейн Стерлинг: не открываю сообщения от российских фанатов

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг рассказал о сообщениях от российских поклонников UFC.
«Люди любят говорить, понимаешь? Они говорят дерьмо, но не могут за это ответить. В субботу мы посмотрим, кто есть кто. Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные», – сказал Стерлинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
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