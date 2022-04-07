Алджэмейн Стерлинг: не открываю сообщения от российских фанатов

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг рассказал о сообщениях от российских поклонников UFC.



«Люди любят говорить, понимаешь? Они говорят дерьмо, но не могут за это ответить. В субботу мы посмотрим, кто есть кто. Мне приходило много сообщений от российских фанатов в директ. Я их не открываю. Некоторые хорошие, очень много плохих. Но были и позитивные», – сказал Стерлинг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.



Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273. Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».