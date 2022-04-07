Мохнаткина считает, что её стиль более разнообразный, чем у Харрисон

Представительница России боец PFL Марина Мохнаткина поделилась ожиданиями от поединка с чемпионкой лиги Кайлой Харрисон.
«Я считаю, что она такой же человек, как и я. Она не робот, 100%. Если брать наши стили, самбо против дзюдо, то самбо более разнообразное в болевых приёмах. У неё тоже больший акцент перевести, сделать болевой или удушающий. Но самбо более разнообразное в плане того, что есть болевые на ноги, которые я делаю с закрытыми глазами. Это то, чего она никогда не делала. У неё есть пробел — Кайла больше работает с верхним корпусом, а я больше с нижним. Думаю, у неё есть этот пробел. Конечно, я думаю, они над этим работают, включая защиту.
Но опять-таки бой покажет, кто выбрал правильную тактику, тот и победит. Поэтому 6 мая вы сами всё увидите. У меня настрой выиграть либо умереть. Другого выбора нет. Серьёзно, это мой шанс. Он тебе дан, тем более с такими сложными обстоятельствами приехать в Америку и выступать там в американской организации с сильным бойцом. Это большой шанс заявить о себе, заявить так, чтобы весь мир говорил о тебе. Зачем тогда вообще сюда ехать? Отказываться от таких боёв? Это, наоборот, нужно принимать, и прямо готовиться усиленно, и показать, на что ты способен.
Конечно, что бы там ни говорили, это мой шанс. Это он мне дан. И я им воспользуюсь. Как говорится, собаки лают, караван идёт», — рассказала Марина Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
Бой Мохнаткиной и Харрисон состоится 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).
Напомним, в последнем бою Мохнаткина противостояла американке Клаудии Заморе. Поединок проходил на турнире PFL 8 в августе прошлого года. В результате трёхраундового противостояния победу единогласным решением судей одержала Марина – 30-27, 30-27, 30-27.
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