UFC 273, Чимаев — Бёрнс: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени в городе Джексонвилл состоится турнир UFC 273, в основном карде которого выступит шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев. Его соперником станет Гилберт Бёрнс.
Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass. Основной кард начнётся ориентировочно в 5:00 мск. Сам бой Чимаева и Бёрнса можно будет увидеть примерно в 6:00 — 6:30 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273.
Возглавит турнир UFC 273 поединок между Чон Чхан Соном, известным также как Корейский Зомби, и Александром Волкановски.
В соглавном событии турнира российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.
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