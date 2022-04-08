Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

У Довлетджана Ягшимурадова сменился соперник за девять дней до Bellator 277

У Довлетджана Ягшимурадова сменился соперник за девять дней до Bellator 277
Комментарии

Американский боец Bellator Тони Джонсон не сможет выступить на турнире Bellator 277, сообщает пресс-служба промоушена. Джонсон должен был встретиться с бойцом из Туркменистана Довлетджаном Ягшимурадовым. Причиной отказа Джонсона от боя стала травма.

Джонсона в этом поединке заменит бывший чемпион Bellator Рафаэль Карвальо.

За всю свою профессиональную карьеру Ягшимурадов провёл 24 поединка, 18 из которых он выиграл, причём 15 из этих побед были досрочными. В его активе – 11 финишей нокаутами, четыре – сабмишенами и только три – решениями судей. Для Довлетджана предстоящий поединок станет третьим в промоушене.

На счету Рафаэля Карвальо 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.

Ягшимурадов вытеснил Мусаси из сетки Гран-при. Поборется ли Довлетджан за пояс с Немковым Ягшимурадов вытеснил Мусаси из сетки Гран-при. Поборется ли Довлетджан за пояс с Немковым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022