У Довлетджана Ягшимурадова сменился соперник за девять дней до Bellator 277

Американский боец Bellator Тони Джонсон не сможет выступить на турнире Bellator 277, сообщает пресс-служба промоушена. Джонсон должен был встретиться с бойцом из Туркменистана Довлетджаном Ягшимурадовым. Причиной отказа Джонсона от боя стала травма.



Джонсона в этом поединке заменит бывший чемпион Bellator Рафаэль Карвальо.



За всю свою профессиональную карьеру Ягшимурадов провёл 24 поединка, 18 из которых он выиграл, причём 15 из этих побед были досрочными. В его активе – 11 финишей нокаутами, четыре – сабмишенами и только три – решениями судей. Для Довлетджана предстоящий поединок станет третьим в промоушене.



На счету Рафаэля Карвальо 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.