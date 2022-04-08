У Довлетджана Ягшимурадова сменился соперник за девять дней до Bellator 277
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Американский боец Bellator Тони Джонсон не сможет выступить на турнире Bellator 277, сообщает пресс-служба промоушена. Джонсон должен был встретиться с бойцом из Туркменистана Довлетджаном Ягшимурадовым. Причиной отказа Джонсона от боя стала травма.
Джонсона в этом поединке заменит бывший чемпион Bellator Рафаэль Карвальо.
За всю свою профессиональную карьеру Ягшимурадов провёл 24 поединка, 18 из которых он выиграл, причём 15 из этих побед были досрочными. В его активе – 11 финишей нокаутами, четыре – сабмишенами и только три – решениями судей. Для Довлетджана предстоящий поединок станет третьим в промоушене.
На счету Рафаэля Карвальо 22 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел шесть поражений.
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