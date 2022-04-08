«Сделаю так, чтобы этот урод заткнулся». Стерлинг — Яну на конференции перед UFC 273

32-летний американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг на пресс-конференции эмоционально высказался в адрес своего оппонента – российского спортсмена Петра Яна перед очным противостоянием на UFC 273.
«Последние пару лет было много разговоров, теперь все они заканчиваются и будет бой. Я сделаю так, чтобы этот урод заткнулся раз и навсегда. И это будет очень и очень приятно. Знаю, что болельщики всегда готовы переметнуться, но думаю, что это будет хороший бой, он серьёзный соперник, но он дерётся грязно, он – грязный боец. В субботу я покажу, на что способен, и поставлю его на место», — сказал Стерлинг на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале UFC Russia.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом.
Напомним, бой состоится в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени. В соглавном событии российский боец Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.
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