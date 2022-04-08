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«Ответил чисто с юмором». Ян — о словах о возможной драке с командой Стерлинга в отеле

«Ответил чисто с юмором». Ян — о словах о возможной драке с командой Стерлинга в отеле
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29-летний российский боец UFC Пётр Ян в преддверии титульного боя в легчайшем весе с американцем Алджэмейном Стерлингом на пресс-конференции ответил на вопрос о своих словах по поводу возможной драки в отеле при встрече с командой соперника.

«Думаю, здесь собрались реальные болельщики, они знают, кто реальный чемпион здесь. Что касается слов про то, что мы встретимся, я ответил чисто с юмором. Я не собираюсь перед поединком, раньше времени, создавать для себя какие-то проблемы.

Вы же видели, с ним в команде риелтор и ещё один рыжий, который много говорит просто, и всё», — сказал Ян на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, бой состоится в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени. В соглавном событии российский боец Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом.

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