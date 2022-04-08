Чимаев: нокаутирую Бёрнса за одну минуту или меньше. Обещаю вам

27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев на пресс-конференции к турниру UFC 273 эмоционально высказался о предстоящем поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Я собираюсь уничтожить этого парня, нокаутировать его за одну минуту меньше. Я обещаю вам. Он слишком мал, мальчик. Он запуган.

Я сказал ему вчера, покажи свою силу. Он ответил, что я покажет всё в субботу, и отвернулся. Я был там. Он слишком мелкий. Пусть переходит в другой дивизион.

Я убью этого парня. В моих руках власть. Мне всё равно, что он собирается делать. Я запрыгну в клетку и разобью этого парня. Мне всё равно. Он упадёт на канвас и я разобью ему лицо. Если это будет поединок в стойке, я нокаутирую его», — приводит слова Чимаева с пресс-конференции MMAFighting.

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