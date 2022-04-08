Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что Ян принимает допинг

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о своих подозрениях в том, что российский боец Пётр Ян принимает допинг.
«Почему мы до сих пор не видим новостей о том, что Ян сдал положительный тест? То же самое с Ти Джеем Диллашоу – он сдал позитивный тест. Но USADA никогда не ловила Ти Джея, атлетическая комиссия штата Нью-Йорк его поймала. У меня есть свои убеждения. Может, он чист, а может, и нет. Он снялся с первого боя по личным причинам – не знаю, что это значит. Больше никто не снимается с поединков с такой формулировкой. С моей стороны здесь есть много скепсиса. Люди читерят и проходят тест USADA постоянно. Это неидеальная система. Я никогда не сдавал положительный тест – может, он думает то же самое обо мне, не знаю. Это часть игры, ты не можешь знать наверняка и надеешься, что соперник играет честно», — сказал Стерлинг в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Напомним, бой-реванш Яна и Стерлинга запланирован в ночь с 9 на 10 апреля. Поединок станет соглавным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 273.
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