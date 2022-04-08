Ян и Стерлинг чуть не подрались после пресс-конференции

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян и действующий чемпионом промоушена в этой весовой категории, американец Алджэмейн Стерлинг едва не устроили драку. Это случилось после пресс-конференции.



Пётр пошел к выходу, однако затем увидел, что Стерлинг машет ему рукой. После этого он направился в сторону американского бойца. Чтобы предотвратить потасовку, в дело пришлось вмешаться охране.



Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, 2 из которых были добыты нокаутами.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом: