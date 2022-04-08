Стерлинг пришёл на пресс-конференцию перед боем с Яном со шлемом и «книгой правил ММА»

Действующий чемпионом UFC в легчайшем весе, американец Алджэмейн Стерлинг на пресс-конференцию, посвящённую поединку с россиянином Петром Яном, пришёл в шлеме для игры в американский футбол и тетрадью, которую он подписал, как «правила ММА для чайников».

«Когда ты приходишь на пресс-конференцию с таким парнем, как Пётр Ян, никогда не знаешь, чего можно ожидать. Я должен быть готов ко всему. Поэтому я взял шлем и книгу. Я должен быть готов, если он опять выбросит что-то запрещённое», — сказал Стерлинг на пресс-конференции.



Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном:

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