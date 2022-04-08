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Чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски может сменить весовую категорию

Чемпион UFC в полулёгком весе Волкановски может сменить весовую категорию
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Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски заявил о возможности своего перехода в лёгкий вес.

«Многие и вправду часто задают мне этот вопрос. И я определённо рассматриваю такую возможность. Но при этом не собираюсь проводить буквально следующий бой в этом весе. В этом году я хотел бы провести по крайней мере три боя. Не знаю, будет ли в этом списке поединок в лёгкой весовой категории. Но если в будущем мне поступит такое предложение, я его точно приму», — приводит слова Волкановски BJ Penn со ссылкой на его видеоинтервью для Yahoo Sports .

Следующий бой Волкановски проведёт с Чон Чхан Соном, известным как Корейский Зомби. Поединок состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

Волкановски защитил титул в главном бою UFC 266:

«Лучший чемпионский бой в истории полулёгкого веса». Волкановски и Ортега закатили драму «Лучший чемпионский бой в истории полулёгкого веса». Волкановски и Ортега закатили драму
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