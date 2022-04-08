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Чимаев одним словом оценил форму Яна перед его боем со Стерлингом

Чимаев одним словом оценил форму Яна перед его боем со Стерлингом
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретился с россиянином Петром Яном в преддверии старта турнира UFC 273. Соответствующим видео в своих социальных сетях поделилась пресс-служба промоушена.

В какой-то момент Хамзат и Пётр в шутку начали борьбу друг с другом, после чего Чимаев, обратившись к Яну, заявил: «Готов».

Напомним, бой Яна и американца Алджэмейна Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Чимаев также проведёт бой на этом турнире. Противостоять Хамзвту будет представитель Бразилии Гилберт Бёрнс.

6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна:

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