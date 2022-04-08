Головкин и Мурата показали одинаковый вес перед очным боем
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Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин и его соперник, представитель Японии Риота Мурата, приняли участие в официальной процедуре взвешивания. Оба боксёра по её итогам уложились в предельный вес среднего дивизиона, показав на весах одинаковые цифры — 72,5 кг.
Бой Головкина и Мураты состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).
В последнем бою, состоявшемся в декабре 2020 года, Головкин встречался с поляком Камилом Шереметом и побелил его техническим нокаутом. Что касается Мураты, то он в последний раз выходил в ринг в декабре 2019 года, когда нокаутировал канадского боксёра Стивена Батлера.
Ранее Головкин поделился мыслями о вопросе завершения карьеры.
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