Головкин и Мурата показали одинаковый вес перед очным боем

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, представитель Казахстана Геннадий Головкин и его соперник, представитель Японии Риота Мурата, приняли участие в официальной процедуре взвешивания. Оба боксёра по её итогам уложились в предельный вес среднего дивизиона, показав на весах одинаковые цифры — 72,5 кг.



Бой Головкина и Мураты состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

В последнем бою, состоявшемся в декабре 2020 года, Головкин встречался с поляком Камилом Шереметом и побелил его техническим нокаутом. Что касается Мураты, то он в последний раз выходил в ринг в декабре 2019 года, когда нокаутировал канадского боксёра Стивена Батлера.

Ранее Головкин поделился мыслями о вопросе завершения карьеры.