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Актёр Сычёв отреагировал на то, что Ян и Стерлинг едва не подрались перед UFC 273

Актёр Сычёв отреагировал на то, что Ян и Стерлинг едва не подрались перед UFC 273
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян в своих социальных сетях сделал репост видео, на кадрах которого демонстрируется как он направляется в сторону американца Алджэмейна Стерлинга при сопротивлении охранников.

«Они не позволили Яну или Стерлингу подойти друг к другу», — говорится в описании соответствующей видеозаписи.

«Петя, вся страна за тебя, братик!» — оставил комментарий знаменитый актёр Владимир Сычёв.

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

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Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

«Могу назвать Яну номер комнаты». Стерлинг готов к бою вне октагона «Могу назвать Яну номер комнаты». Стерлинг готов к бою вне октагона
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