Актёр Сычёв отреагировал на то, что Ян и Стерлинг едва не подрались перед UFC 273
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян в своих социальных сетях сделал репост видео, на кадрах которого демонстрируется как он направляется в сторону американца Алджэмейна Стерлинга при сопротивлении охранников.
«Они не позволили Яну или Стерлингу подойти друг к другу», — говорится в описании соответствующей видеозаписи.
«Петя, вся страна за тебя, братик!» — оставил комментарий знаменитый актёр Владимир Сычёв.
Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
Комментарии
- 8 апреля 2022
-
12:34
-
12:07
-
11:43
-
11:01
-
10:19
-
10:10
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
09:14
-
06:56
-
06:32
-
02:15
-
01:48
-
01:39
-
01:18
-
00:47
- 7 апреля 2022
-
23:19
-
23:00
-
22:44
-
21:52
-
20:41
-
19:43
-
18:47
-
17:56
-
17:00
-
16:19
-
15:01
-
14:24
-
13:30
-
12:37
-
11:05
-
10:16
-
09:13
-
04:46
Партнерский контент