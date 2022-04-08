Актёр Сычёв отреагировал на то, что Ян и Стерлинг едва не подрались перед UFC 273

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян в своих социальных сетях сделал репост видео, на кадрах которого демонстрируется как он направляется в сторону американца Алджэмейна Стерлинга при сопротивлении охранников.



«Они не позволили Яну или Стерлингу подойти друг к другу», — говорится в описании соответствующей видеозаписи.



«Петя, вся страна за тебя, братик!» — оставил комментарий знаменитый актёр Владимир Сычёв.



Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.



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Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом: