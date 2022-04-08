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«Одна команда — одна цель», — в Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Петра Яна

«Одна команда — одна цель», — в Екатеринбурге появились баннеры в поддержку Петра Яна
Баннеры в поддержку Петра Яна
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Команда Петра Яна вместе с фанатами поддержали временного чемпиона UFC перед поединком с Алджамейном Стерлингом.

В Екатеринбурге на одной из оживлённых трасс разместили восемь огромных баннеров с изображением Петра Яна, логотипом бойцовского клуба «Архангел Михаил» и фразой «Одна команда — одна цель».

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

Предыдущий поединок соперников завершился дисквалификацией россиянина за запрещённый удар коленом, после которого Алджэмейн не смог продолжить борьбу. На кону предстоящего боя будет стоять чемпионский пояс легчайшего дивизиона UFC, которым владеет американец. Пётр в настоящее время является обладателем пояса временного чемпиона организации.

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Банеры в поддержку Петра Яна

Банеры в поддержку Петра Яна

Фото: БК «Архангел Михаил»

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