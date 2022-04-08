Алджэмейн Стерлинг обратился к россиянам перед боем с Петром Яном

Пресс-служба UFC в своих социальных сетях поделилась видеозаписью, на которой демонстрируется обращение действующего чемпиона промоушена в легчайшем весе, американца Алджэмейна Стерлинга к российским болельщикам.
«Привет, Россия. Это ваш любимый чемпион Алджэмейн Стерлинг. Надеюсь, вы готовы к отличному шоу. Это будет потрясающий бой. UFC 273. Не пропустите», — сказал Стерлинг.
Стерлинг проведёт поединок с россиянином Петром Яном на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Это будет бой-реванш. Пётр, напомним, лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом по голове лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Стерлинг показал физическую форму перед боем с Яном:
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