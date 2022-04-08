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Чимаев: я больше бразилец, чем сам Бёрнс

Чимаев: я больше бразилец, чем сам Бёрнс
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27-летний шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев на пресс-конференции к турниру UFC 273 пошутил над бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

«Этот парень не говорит по-португальски. Я больше бразилец, чем он сам. Он говорит на английском», — сказал Чимаев.

Бой Чимаева и Бёрнса состоится в рамках основном карда турнира UFC 273. По мнению многих специалистов, бой Хамзата и Гилберта является схваткой на выбывание из гонки за бой за титул, а победитель в скором времени получит поединок с соответствующим статусом.

В общей сложности в ММА Чимаев провёл 10 боёв, одержав в них 10 побед, 5 из которых были добыты нокаутами. Что касается Бёрнса, то он провёл 24 поединка и одержал в них 20 побед, 6 из них — нокаутами.

Проиграл борцу и сменил фамилию. 7 интересных фактов о Чимаеве:

«Я – король». Чимаев не боится в UFC никого и уже видит себя чемпионом «Я – король». Чимаев не боится в UFC никого и уже видит себя чемпионом
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