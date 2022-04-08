Названа новая дата боя Усик — Джошуа

Известный инсайдер Дэн Рафаэль рассказал о новой дате боя-реванша между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. По сведениям Рафаэля, ссылающегося на источники, знакомые с ситуацией, поединок может состояться 23 июля.



Ранее сообщалось, что бой Усика и Джошуа может пройти в конце июня, в частности 25 июня.



Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик пообщался с чемпионским поясом: