Украинец Гвоздик поможет Альваресу в подготовке к бою с россиянином Биволом

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес начал сотрудничество с бывшим чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе украинцем Александром Гвоздиком для подготовки к поединку с россиянином Дмитрием Биволом. Об этом информирует ESPN deportes.
Гвоздик выступит в качестве спарринг-партнёра Альвареса.
Бивол и Альварес проведут поединок 7 мая. Альварес в 2021 году провёл три поединка и сумел завоевать все титулы во втором среднем весе, что сделало его первым боксёром в истории, который стал абсолютным чемпионом в этой категории. На счету Бивола 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед нокаутом. Он является обладателем пояса WBA с 2017 года.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом:
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
17:40
-
16:23
-
16:14
-
15:16
-
14:42
-
13:12
-
12:34
-
12:07
-
11:43
-
11:01
-
10:19
-
10:10
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
09:14
-
06:56
-
06:32
-
02:15
-
01:48
-
01:39
-
01:18
-
00:47
- 7 апреля 2022
-
23:19
-
23:00
-
22:44
-
21:52
-
20:41
-
19:43
-
18:47
-
17:56
-
17:00
-
16:19
-
15:01
-
14:24