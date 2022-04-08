Чимаев и Бёрнс показали равный вес в преддверии боя на турнире UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл пройдёт турнир UFC 273, в основном карде которого состоится поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Гилбертом Бёрнсом.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Чимаев и Бёрнс показали равный вес — 77,1 кг.



Возглавит турнир UFC 273 поединок между Чон Чхан Соном, известным также как Корейский Зомби, и Александром Волкановски.



В соглавном событии турнира российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.



Напомним, в последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Последний бой Бёрнса состоялся в июле прошлого года, когда он одолел Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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