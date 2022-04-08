Олейник оказался на 10 кг легче Вандераа по итогам взвешивания перед UFC 273

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл пройдёт турнир UFC 273, в основном карде которого состоится поединок между россиянином Алексеем Олейником и американским спортсменом Джаредом Вандераа.
В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Олейник оказался на 10 кг легче Вандераа. Алексей показал на весах 110,67 кг, а Вандераа — 120,65 кг.
Возглавит турнир UFC 273 поединок между Чон Чхан Соном, известным также как Корейский Зомби, и Александром Волкановски.
В соглавном событии турнира российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поборется за титул чемпиона в легчайшем дивизионе с американцем Алджэмейном Стерлингом.
Напомним, в январе Олейник отказался от боя с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник в течение месяца не мог участвовать в поединках по медицинским показаниям после ДТП.
Всего за карьеру в смешанных единоборствах Олейник одержал 59 побед и потерпел 16 поражений, ещё один бой завершился вничью.
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