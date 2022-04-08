Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг объяснил, почему заплакал после церемонии взвешивания UFC 273. Напомним, американский спортсмен успешно сделал вес, как и его соперник Пётр Ян. Поединок состоится в ночь на 10 апреля по московскому времени.
«Слушай, многие люди думали, что моя карьера окончена. Сам я надеялся вернуться после операции. И вот стою перед вами с целью вернуться туда, где раньше был. Для меня это был очень эмоциональный момент. Дело в том, что у меня были проблемы во время подготовки, но я преодолел эти трудности. И после всего того, что пережил, у меня чувство, словно мечта исполняется, потому что до этого я пребывал в таком состоянии, как будто музыка замерла. И поэтому я рад, что у меня есть возможность дальше выступать. Не могу дождаться этого момента. Джексонвилл, приготовься к большому шоу! Вы это запомните надолго», — сказал Стерлинг в интервью после взвешивания.
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