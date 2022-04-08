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Взвешивание UFC 273: Волкановски и Корейский Зомби показали одинаковый вес

Взвешивание UFC 273: Волкановски и Корейский Зомби показали одинаковый вес
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл пройдёт турнир UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом, а швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.

В главном событии турнира чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски будет защищать свой титул в поединке с Корейским Зомби.

В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Волкановски и Корейский Зомби показали одинаковый вес.

Основной кард

Александр Волкановски (65,3 кг) — Чон Чхан Сон (65,3)
Пётр Ян (60,7) — Алджэмейн Стерлинг (61)
Гилберт Бёрнс (77,1) — Хамзат Чимаев (77,1)
Маккензи Дерн (52,1) — Тиша Торрес (52,1)
Винс Пичел (70,3) — Марк Мадсен (70,3).

Предварительный кард

Йен Гэрри (77,1) — Дариан Викс (77,1)
Жаирзиньо Розенстрайк (114,3) — Марчин Тыбура (114,7)
Эспен Лэдд (61,7) — Ракель Пеннингтон (60,8)
Микки Галл (77,1) — Майк Мэлотт (77,1).

Ранние прелимы

Алексей Олейник (110,67) — Джаред Вандераа (120,65)
Энтони Эрнандес (84,3) — Джошуа Фремд (83,9)
Пьера Родригес (52,1) — Кей Хансен (53,75)
Хулио Арсе (61,68) — Даниэль Сантос (61,2).

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