Взвешивание UFC 273: Волкановски и Корейский Зомби показали одинаковый вес

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл пройдёт турнир UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом, а швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт бой с Гилбертом Бёрнсом.



В главном событии турнира чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски будет защищать свой титул в поединке с Корейским Зомби.



В преддверии турнира бойцы прошли процедуру взвешивания, по итогам которой Волкановски и Корейский Зомби показали одинаковый вес.



Основной кард



Александр Волкановски (65,3 кг) — Чон Чхан Сон (65,3)

Пётр Ян (60,7) — Алджэмейн Стерлинг (61)

Гилберт Бёрнс (77,1) — Хамзат Чимаев (77,1)

Маккензи Дерн (52,1) — Тиша Торрес (52,1)

Винс Пичел (70,3) — Марк Мадсен (70,3).



Предварительный кард



Йен Гэрри (77,1) — Дариан Викс (77,1)

Жаирзиньо Розенстрайк (114,3) — Марчин Тыбура (114,7)

Эспен Лэдд (61,7) — Ракель Пеннингтон (60,8)

Микки Галл (77,1) — Майк Мэлотт (77,1).



Ранние прелимы



Алексей Олейник (110,67) — Джаред Вандераа (120,65)

Энтони Эрнандес (84,3) — Джошуа Фремд (83,9)

Пьера Родригес (52,1) — Кей Хансен (53,75)

Хулио Арсе (61,68) — Даниэль Сантос (61,2).

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