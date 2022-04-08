Игорная зона «Красная Поляна» впервые в России примет турнир BSF и MFE

30 апреля игорная зона «Красная Поляна» примет турнир по спортивным единоборствам. Бои пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA. Организаторами выступят промоушены Black sea Fighter (Россия) и Mix Fight Events (Испания). Состоятся 14 профессиональных поединков, в числе которых семь противостояний по тайскому боксу, шесть схваток по правилам ММА и один бой по правилам К1.
Три боя станут титульными. В первом поединке по тайскому боксу двукратный чемпион мира Айк Бегян сразится с чемпионом Испании по муай-тай Сильвиу Витезом. Победитель станет обладателем пояса промоушена Black Sea Fighter.
Второй бой определит чемпиона организации Mix Fight Events по тайскому боксу в категории до 58,5 кг. За вакантный титул поспорят звезда российского MMA и тайского бокса Вартан Асатрян и боец из Ирана Мухамед Зарекмали.
Финальной частью трилогии станет схватка по муай-тай за пояс промоушена Black sea Fighter в весовой категории до 69,9 кг. В борьбу вступит Альберт Амирджанян — обладатель Кубка Европы — 2015 и интерконтинентальный чемпион среди профессионалов по версии ISKA в 2019 году. В качестве оппонента выступит двукратный чемпион Румынии по тайскому боксу и К1 Николай Драгос.
Почётными гостями турнира станут министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, министр спорта Республики Армения Карен Гилоян, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.
- 8 апреля 2022
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
20:42
-
19:57
-
18:27
-
18:08
-
17:43
-
17:40
-
16:23
-
16:14
-
15:16
-
14:42
-
13:12
-
12:34
-
12:07
-
11:43
-
11:01
-
10:19
-
10:10
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
09:14
-
06:56
-
06:32
-
02:15
-
01:48
-
01:39
-
01:18
-
00:47
- 7 апреля 2022
-
23:19
-
23:00
-
22:44
-
21:52