Игорная зона «Красная Поляна» впервые в России примет турнир BSF и MFE

30 апреля игорная зона «Красная Поляна» примет турнир по спортивным единоборствам. Бои пройдут на спортивно-развлекательной площадке RED ARENA. Организаторами выступят промоушены Black sea Fighter (Россия) и Mix Fight Events (Испания). Состоятся 14 профессиональных поединков, в числе которых семь противостояний по тайскому боксу, шесть схваток по правилам ММА и один бой по правилам К1.



Три боя станут титульными. В первом поединке по тайскому боксу двукратный чемпион мира Айк Бегян сразится с чемпионом Испании по муай-тай Сильвиу Витезом. Победитель станет обладателем пояса промоушена Black Sea Fighter.



Второй бой определит чемпиона организации Mix Fight Events по тайскому боксу в категории до 58,5 кг. За вакантный титул поспорят звезда российского MMA и тайского бокса Вартан Асатрян и боец из Ирана Мухамед Зарекмали.



Финальной частью трилогии станет схватка по муай-тай за пояс промоушена Black sea Fighter в весовой категории до 69,9 кг. В борьбу вступит Альберт Амирджанян — обладатель Кубка Европы — 2015 и интерконтинентальный чемпион среди профессионалов по версии ISKA в 2019 году. В качестве оппонента выступит двукратный чемпион Румынии по тайскому боксу и К1 Николай Драгос.



Почётными гостями турнира станут министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, министр спорта Республики Армения Карен Гилоян, чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд, олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.