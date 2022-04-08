Уайт пообещал Чимаеву бой с Ковингтоном в случае победы над Бёрнсом

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что в случае победы над Гилбертом Бёрнсом швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев проведёт следующий поединок против американца Колби Ковингтона.



«Я думаю, если Хамзат Чимаев победит в этот уик-энд, то мы увидим следующим его бой с Колби Ковингтоном. Впереди у нас бой на ABC. В идеальном мире, если всё сложится правильно, то я бы с удовольствием провёл бой Хамзата и Колби там, если Хамзат победит вечером в субботу», — приводит слова Даны Уайта MMAJunkie.



Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу благодаря удушающему приёму, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Бернс провёл свой последний бой в июле прошлого года, одолев Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».