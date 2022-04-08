Бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко будет перенесён

Турнир RCC с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова будет перенесён на 1-1,5 месяца, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе RCC. Планировалось, что поединок топовых российских средневесов состоится в начале июля, но бойцы встретятся в клетке в августе.



На прошлой неделе Магомед Исмаилов по рекомендации врачей перенёс операцию на колене, и российскому бойцу потребуется время для возращения к полноценным тренировкам.



Магомед Исмаилов заранее предупредил менеджмент RCC и Александра Шлеменко о предстоящей операции. Сейчас всё зависит от сроков восстановления Магомеда Исмаилова. Новая дата может быть объявлена уже в мае.

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