Кикбоксёр Левин станет секундантом Петра Яна в поединке с Алджэмейном Стерлингом

Кикбоксёр Артём Левин будет секундантом российского бойца UFC, временного чемпиона организации в легчайшем весе Петра Яна в его поединке с действующим чемпионом лиги Алджэмейном Стерлингом. Напомним, постоянные угловые Яна не смогли получить визу в США и не будут присутствовать на турнире.
«Как только стало известно про эту ситуацию, мне сразу начали писать. Пётр тренируется в нашем зале. В такой ситуации я не могу не помочь человеку. Я поговорю с некоторыми из его тренеров по ударной технике, я вижу ситуацию.
Нужно будет делать акцент, когда он будет застаиваться. Возвращать его к плану на бой, если он будет отходить. И если я увижу какую-то брешь в защите Стерлинга, моя задача в моменте сказать об этом», — приводит слова Левина ТАСС.
Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 8 апреля 2022
-
22:17
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
20:42
-
19:57
-
18:27
-
18:08
-
17:43
-
17:40
-
16:23
-
16:14
-
15:16
-
14:42
-
13:12
-
12:34
-
12:07
-
11:43
-
11:01
-
10:19
-
10:10
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
09:14
-
06:56
-
06:32
-
02:15
-
01:48
-
01:39
-
01:18
-
00:47
- 7 апреля 2022
-
23:19
-
23:00
-
22:44