Кикбоксёр Левин станет секундантом Петра Яна в поединке с Алджэмейном Стерлингом

Кикбоксёр Артём Левин будет секундантом российского бойца UFC, временного чемпиона организации в легчайшем весе Петра Яна в его поединке с действующим чемпионом лиги Алджэмейном Стерлингом. Напомним, постоянные угловые Яна не смогли получить визу в США и не будут присутствовать на турнире.



«Как только стало известно про эту ситуацию, мне сразу начали писать. Пётр тренируется в нашем зале. В такой ситуации я не могу не помочь человеку. Я поговорю с некоторыми из его тренеров по ударной технике, я вижу ситуацию.



Нужно будет делать акцент, когда он будет застаиваться. Возвращать его к плану на бой, если он будет отходить. И если я увижу какую-то брешь в защите Стерлинга, моя задача в моменте сказать об этом», — приводит слова Левина ТАСС.



Бой Стерлинга и Яна состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск.

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