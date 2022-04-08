Бой Розенстрайка и Тыбуры на UFC 273 отменён из-за болезни поляка

В Джексонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena завершилась церемония взвешивания участников турнира UFC 273. Представители промоушена объявили о том, что бой Марчина Тыбуры и Жаирзиньо Розенстрайка будет отменён. Причиной решения стала болезнь польского бойца. Подробности не разглашаются.

В главном событии турнира Александр Волкановски будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе от посягательств Чон Чхан Сона. В соглавном поединке временный чемпион UFC россиянин Пётр Ян оспорит титул у американского бойца Алджэмейна Стерлинга. В третьем по значимости бою шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Все российские атлеты, включая Алексея Олейника, бой которого значится в раннем предварительном карде, уложились в лимит своих весовых категорий.