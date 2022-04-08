Бой Розенстрайка и Тыбуры на UFC 273 отменён из-за болезни поляка

В Джексонвилле (штат Флорида, США) на VyStar Veterans Memorial Arena завершилась церемония взвешивания участников турнира UFC 273. Представители промоушена объявили о том, что бой Марчина Тыбуры и Жаирзиньо Розенстрайка будет отменён. Причиной решения стала болезнь польского бойца. Подробности не разглашаются.
В главном событии турнира Александр Волкановски будет защищать чемпионский пояс в полулёгком весе от посягательств Чон Чхан Сона. В соглавном поединке временный чемпион UFC россиянин Пётр Ян оспорит титул у американского бойца Алджэмейна Стерлинга. В третьем по значимости бою шведский боец российского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Все российские атлеты, включая Алексея Олейника, бой которого значится в раннем предварительном карде, уложились в лимит своих весовых категорий.
- 8 апреля 2022
-
22:41
-
22:17
-
22:01
-
21:51
-
21:49
-
20:42
-
19:57
-
18:27
-
18:08
-
17:43
-
17:40
-
16:23
-
16:14
-
15:16
-
14:42
-
13:12
-
12:34
-
12:07
-
11:43
-
11:01
-
10:19
-
10:10
-
09:51
-
09:40
-
09:23
-
09:14
-
06:56
-
06:32
-
02:15
-
01:48
-
01:39
-
01:18
-
00:47
- 7 апреля 2022
-
23:19
-
23:00