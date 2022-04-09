Пётр Ян и Алджэмейн Стерлинг провели битву взглядов. Видео

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в соглавном событии которого россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона организации в легчайшем весе.



В преддверии турнира состоялась официальная церемония битвы взглядов.

В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, семь из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, две из них — нокаутами.

Напомним, в главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски и Корейский Зомби.

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