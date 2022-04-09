Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс провели дуэль взглядов. Видео

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в основном карде которого состоится поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американцем Гилбертом Бёрнсом.

В преддверии турнира состоялась официальная церемония битвы взглядов, на которой не обошлось без эмоционального выпада со стороны Хамзата, из-за чего президенту UFC Дане Уайту пришлось дать указание охранникам увести Чимаева с церемонии.

Напомним, в главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски и Корейский Зомби.

В последний раз Хамзат сражался на турнире по смешанным единоборствам UFC 267, где ему противостоял китайский спортсмен Ли Джинлианг. Чимаев одержал победу за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



Последний бой Бёрнса состоялся в июле прошлого года, когда он одолел Стивена Томпсона единогласным решением судей. В феврале бразилец мог стать чемпионом UFC, но уступил Камару Усману в титульном бою.

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