Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на воскресенье, 10 апреля, в Джексонвилле (США) состоится турнир UFC 273, в соглавном событии которого за титул в легчайшем весе поспорят 29-летний российский временный чемпион дивизиона Пётр Ян и 32-летний американец Алджэмейн Стерлинг, пребывающий в статусе действующего чемпиона.
Начало основного карда запланирована на 5:00 мск. Поединок Яна и Стерлинга ориентировочно начнётся в 6:30-7:00 мск. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию турнира UFC 273. Трансляция турнира будет доступна на UFC Fight Pass.
Напомним, Пётр лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом в голову лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
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