Ти Джей Диллашоу: Пётр Ян – настоящий чемпион. Думаю, встречусь с ним в конце года

36-летний американский боец Ти Джей Диллашоу, бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе, высказался о предстоящем титульном поединке россиянина Петра Яна и представителя США Алджэмейна Стерлинга.
«Думаю, Пётр Ян — настоящий чемпион и в бою со Стерлингом он докажет это. Однако, мы в мире ММА, случиться может, что угодно. Стерлинг — очень сильный соперник, отличный грэпплер, спортсмен-многоборец, но я думаю, что Ян превосходит именно в характере. У него такой менталитет, он тот парень, с которым я ожидаю сразиться в конце года.
Алджэмейн определённо должен чем-то удивить его, чтобы довести бой до конца. Думаю, ему необходимо работать над досрочным завершением. Я не думаю, что он сможет поддерживать такой темп весь поединок, чтобы сдерживать Петра, его удары просто недостаточно опасны, чтобы заставить Яна поверить в это. Так что, я думаю, Яну просто нужно придерживаться того же плана, что и в прошлый раз. Будьте терпеливы, обязательно защищайтесь от тейкдаунов и как бы доминируйте над ним.
Ян – это тот парень, с которым я хотел бы подраться. Я бы наметил, что-то вроде сентября, октября. Блин, они едут в Абу-Даби 22 октября, я думаю, это было бы довольно круто. Я всегда хотел побывать на Ближнем Востоке. Ему легче, он же русский, верно? Так что, я думаю, это было бы подходящее время.
Я уже проявил себя. Я вернулся после дисквалификации, сразился с претендентом на титул на одной ноге и смог одержать эту победу. Теперь речь идёт о том, чтобы вернуть этот пояс», — приводит слова Диллашоу MMAJunkie.
Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:
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