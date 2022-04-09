Ти Джей Диллашоу: Пётр Ян – настоящий чемпион. Думаю, встречусь с ним в конце года

36-летний американский боец Ти Джей Диллашоу, бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе, высказался о предстоящем титульном поединке россиянина Петра Яна и представителя США Алджэмейна Стерлинга.

«Думаю, Пётр Ян — настоящий чемпион и в бою со Стерлингом он докажет это. Однако, мы в мире ММА, случиться может, что угодно. Стерлинг — очень сильный соперник, отличный грэпплер, спортсмен-многоборец, но я думаю, что Ян превосходит именно в характере. У него такой менталитет, он тот парень, с которым я ожидаю сразиться в конце года.

Алджэмейн определённо должен чем-то удивить его, чтобы довести бой до конца. Думаю, ему необходимо работать над досрочным завершением. Я не думаю, что он сможет поддерживать такой темп весь поединок, чтобы сдерживать Петра, его удары просто недостаточно опасны, чтобы заставить Яна поверить в это. Так что, я думаю, Яну просто нужно придерживаться того же плана, что и в прошлый раз. Будьте терпеливы, обязательно защищайтесь от тейкдаунов и как бы доминируйте над ним.

Ян – это тот парень, с которым я хотел бы подраться. Я бы наметил, что-то вроде сентября, октября. Блин, они едут в Абу-Даби 22 октября, я думаю, это было бы довольно круто. Я всегда хотел побывать на Ближнем Востоке. Ему легче, он же русский, верно? Так что, я думаю, это было бы подходящее время.

Я уже проявил себя. Я вернулся после дисквалификации, сразился с претендентом на титул на одной ноге и смог одержать эту победу. Теперь речь идёт о том, чтобы вернуть этот пояс», — приводит слова Диллашоу MMAJunkie.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом: