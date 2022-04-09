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Макгрегор попросил Дану Уайта увеличить бонусные выплаты за UFC 273

Макгрегор попросил Дану Уайта увеличить бонусные выплаты за UFC 273
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор попросил главу организации Дану Уайта увеличить бонусные выплаты перед турниром UFC 273, который состоится ближайшие выходные (с 9 на 10 апреля), сообщает BJ Penn.

Много лет назад, в апреле 2013 года, молодой Конор Макгрегор дебютировал в UFC, нокаутировав Маркуса Бримейджа всего за одну минуту. В своём интервью после боя он призвал президента UFC Дану Уайта наградить его бонусом в размере $ 60 000 за то, что он назвал этот бой нокаутом вечера.

В настоящее время средний размер награды за «Бой ночи» или «Выступление ночи» варьируется в пределах $ 50 000. Теперь, когда UFC 273 не за горами, взволнованный Макгрегор настаивает на том, чтобы Уайт увеличил бонусные выплаты до $ 60 000.

Конор Макгрегор провёл в UFC 27 боев, одержав 22 победы и потерпев при этом 5 поражений.

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