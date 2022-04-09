Команды Стерлинга и Яна столкнулись возле раздевалок. Видео перепалки

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в соглавном событии которого россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона организации в легчайшем весе.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония битвы взглядов, после которой Стерлинг и его команда целенаправленно встретили Яна в фойе арены, где американец начал выкрикивать оскорбления в сторону Яна.
«Женщина, женщина! Встретимся завтра», – кричал Стерлинг.
«Давай, давай», – просто отвечал Ян своему сопернику.
Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.
В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, семь из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, две из них — нокаутами.
Напомним, в главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски и Корейский Зомби.
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