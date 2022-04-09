Орловский проведёт 37-й бой в UFC и выйдет на коротком уведомлении

Бывший чемпион в тяжелом весе UFC Андрей Орловский из Беларуси проведёт поединок с американцем Джейком Колльером после того, как первоначально запланированный участник Джастин Тафа снялся с турнира UFC на канале ESPN, сообщает MMAJunkie.

Организаторы турнира не сообщали официальной информации об этой ситуации. Соревнования запланированы на 30 апреля.

43-летний Андрей Орловский дебютировал в UFC в 2000 году. За время выступлений он провёл 53 боя, одержал 33 победы и потерпел 20 поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися. 33-летний Джейк Колльер после перехода в UFC имеет счёт 2-2. До этого американец выступал в MMA с результатом 13-6. Действующим чемпионом тяжелого дивизиона является французский боец Фрэнсис Нганну