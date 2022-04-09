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Стерлинг: согласен с Сехудо, что у меня больше шансов в бою с Яном

Стерлинг: согласен с Сехудо, что у меня больше шансов в бою с Яном
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Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который считает, что Стерлинга недооценивают.

«Я вижу дыры у Яна. Алджо должен использовать его слабые стороны. Я болею за тебя. У тебя больше шансов, чем думают люди», – написал Сехудо в своём «твиттере».

«Сехудо, наконец-то я с тобой согласен», – ответил Стерлинг.

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в соглавном событии которого россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Напомним, в главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски и Корейский Зомби.

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