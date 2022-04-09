Стерлинг: согласен с Сехудо, что у меня больше шансов в бою с Яном

Американский боец UFC Алджэмейн Стерлинг ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо, который считает, что Стерлинга недооценивают.



«Я вижу дыры у Яна. Алджо должен использовать его слабые стороны. Я болею за тебя. У тебя больше шансов, чем думают люди», – написал Сехудо в своём «твиттере».



«Сехудо, наконец-то я с тобой согласен», – ответил Стерлинг.



В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джексонвилл (США) пройдёт турнир UFC 273, в соглавном событии которого россиянин Пётр Ян встретится с американцем Алджэмейном Стерлингом. На кону поединка будет стоять титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Напомним, в главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полулёгком весе Александер Волкановски и Корейский Зомби.