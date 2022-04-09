Двалишвили: Стерлинг уничтожит Яна и отправит обратно в Россию

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке своего товарища, американского бойца смешанных единоборств, действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга и россиянина Петра Яна.



«Убедитесь, что все увидят этот бой вечером. Стерлинг уничтожит Яна и отправит обратно в Россию», — написал Двалишвили.

Бой Яна и Стерлинга состоится на турнире UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск.

В общей сложности в ММА Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, 2 из которых — нокаутами.

Пётр Ян показал тренировку перед боем со Стерлингом:

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