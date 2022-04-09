«Эта собака на моём поводке». Ян показал кулон с лежачим Стерлингом. Фото

Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своём «твиттере», показав кулон с изображением действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга.
«Эта собака на моём поводке», — подписал фото Пётр.
Фото: https://twitter.com/PetrYanUFC
Напомним, бой Яна и американца Алджэмейна Стерлинга состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который пройдёт в ночь с 9 на 10 апреля мск. Поединок станет соглавным событием спортивного мероприятия. Это будет бой-реванш. Пётр, напомним, лишился чемпионского пояса UFC как раз в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259. В четвёртом раунде россиянин нанёс удар коленом по голове лежачего Алджэмейна, что запрещено правилами.
6000 человек устроили флешмоб в поддержку Петра Яна:
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