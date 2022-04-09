Каким способом Пётр Ян одолеет Алджэмейна Стерлинга? Итоги голосования

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилле (США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 273, на котором россиянин Пётр Ян встретится с представителем США Алджэмейном Стерлингом.



В связи с этим «Чемпионат» предлагал принять участие в опросе: «Каким способом Пётр Ян одолеет Алджэмейна Стерлинга?»

Предлагаем вам ознакомиться с результатами голосования.

Напомним, поединок Яна и Стерлинга станет соглавным событием спортивного мероприятия. В общей сложности в смешанных единоборствах Ян провёл 18 боёв, одержав в них 16 побед, 7 из которых были добыты нокаутами. Что касается Стерлинга, то он провёл 23 поединка, одержав в них 20 побед, 2 из которых — нокаутами.