Как завершится бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса на UFC 273?

В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, в третьем по значимости поединке которого шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Накануне состоялась процедура взвешивания. Борз и Дуриньо уложились в рамки полусредней весовой категории и показали идентичные цифры — 77,1 кг.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:

Основной кард турнира UFC 273

Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);

Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);

Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);

Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);

Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).