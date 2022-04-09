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Как завершится бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса на UFC 273?

Как завершится бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса на UFC 273?
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, в третьем по значимости поединке которого шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.

Накануне состоялась процедура взвешивания. Борз и Дуриньо уложились в рамки полусредней весовой категории и показали идентичные цифры — 77,1 кг.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:

Основной кард турнира UFC 273

Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);
Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).

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