Как завершится бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса на UFC 273?
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В ночь с 9 на 10 апреля мск на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena в городе Джэксонвилл (штат Флорида, США) состоится турнир UFC 273, в третьем по значимости поединке которого шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев встретится с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Накануне состоялась процедура взвешивания. Борз и Дуриньо уложились в рамки полусредней весовой категории и показали идентичные цифры — 77,1 кг.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе:
Основной кард турнира UFC 273
Александр Волкановски — Чэн Сон Джон (полулёгкий вес);
Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг (легчайший вес);
Гилберт Бёрнс — Хамзат Чимаев (полусредний вес);
Маккензи Дёрн — Тиша Торрес (женский минимальный вес);
Винс Пичел — Марк Мадсен (лёгкий вес).
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