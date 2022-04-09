Двалишвили: после боя Ян заплатит за слова. Он должен извиниться, иначе мы его размажем

Боец UFC Мераб Двалишвили заявил, что разборка с Петром Яном не закончится поединком с Алджэмейном Стерлингом. Американо-грузинский боец считает, что Ян должен ответить за слова, сказанные на пресс-конференции. Пётр обещал избить команду Стерлинга, а также назвал Двалишвили рыжим, а Эла Яквинту – риэлтором.
«Он сделал ошибку, сказав это, потому что это неправильно. Мы тоже бойцы, и за пределами клетки мы гангстеры. Я увидел его этим утром. Я был со своей командой. Мы занимались своими делами, но не беспокоили его. После боя мы обязательно поговорим. Сначала позволим ему подраться, а после этого он должен ответить за слова. Алджо финиширует его и покажет, кто настоящий чемпион. Но это не может закончиться поединком. Пётр сказал то, что сказал, и должен заплатить за это. Он был неправ, он не должен был этого говорить. Но раз уж это произошло, он должен заплатить. Мы поговорим, и он должен извиниться, иначе мы его размажем», – приводит слова Двалишвили Sport24.
«Я шокирую мир, вот увидите!» Стерлинг запугивает Яна:
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