Василевский объяснил, почему у Бёрнса нет шансов победить Чимаева
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Известный российский боец Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от боя Хамзата Чимаева и Гилберта Бёрнса на UFC 273. Напомним, турнир состоится в ночь с 9 на 10 апреля по московскому времени.
«Бёрнс сильнее, чем все предыдущие соперники Чимаева. Но я не думаю, что бразилец сумеет остановить Хамзата. У Бёрнса нет такой мотивации, такого настроя, как у соперника. Здесь психология сыграет: Чимаев намного больше настроен победить, он понимает, что от него только этого ждут. Поэтому я считаю, что Бёрнс, конечно, будет сопротивляться, но шансов победить у него нет. Думаю, бой не пройдёт всю дистанцию, Хамзат победит в первом или втором раунде», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
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