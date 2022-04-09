Василевский: Ян просто вынесет Стерлинга. Это будет избиение — все пять раундов

Известный российский боец Вячеслав Василевский выразил уверенность, что российский боец Пётр Ян победит Алджэмейна Стерлинга на турнире UFC 273. Напомним, бойцовский вечер состоится в ночь на 10 апреля по московскому времени.



«Думаю, что Ян просто вынесет Стерлинга. Скорее всего, бой пройдёт всю дистанцию, но это будет избиение. Вряд ли Стерлинг сможет что-то противопоставить Петру. Да, Алджэмейн будет сопротивляться, но каких-то шансов у него нет. Потому что у Яна и Стерлинга разные уровни. К тому же Ян сейчас особенно мотивирован, вдобавок, он отлично изучил Стерлинга и его манеру вести бой. На мой взгляд, все пять раундов будут в пользу Петра», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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