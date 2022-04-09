Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Андрей Корешков дал прогноз на бой Ян — Стерлинг на UFC 273

Андрей Корешков дал прогноз на бой Ян — Стерлинг на UFC 273
Комментарии

Известный российский боец Андрей Корешков, выступающий в Bellator, поделился мнением относительно того, как завершится поединок Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.

«Я считаю, что Пётр должен выиграть бой. Он намного сильнее Стерлинга. Как именно закончится бой — тяжело предсказать. Но если мы возьмём сценарий развития первого боя, то если бы не то колено, тогда Ян финишировал бы в поздних раундах. Думаю, примерно так же сложится их второй бой. Ожидаю, что финиш будет не раньше 3-4 раунда. Скорее всего, увидим нокаут или технический нокаут», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится утром 10 апреля 2022 года в Джэксонвилле на турнире UFC 273. Первый поединок завершился дисквалификацией российского бойца за нелегальный удар коленом в голову. На кону стоит чемпионский пояс в легчайшем весе, который принадлежит сейчас американцу.

«Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео «Эй, женщина, что ты сказала?» Команда Стерлинга подкараулила Яна в фойе арены. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022