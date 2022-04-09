Андрей Корешков дал прогноз на бой Ян — Стерлинг на UFC 273

Известный российский боец Андрей Корешков, выступающий в Bellator, поделился мнением относительно того, как завершится поединок Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.



«Я считаю, что Пётр должен выиграть бой. Он намного сильнее Стерлинга. Как именно закончится бой — тяжело предсказать. Но если мы возьмём сценарий развития первого боя, то если бы не то колено, тогда Ян финишировал бы в поздних раундах. Думаю, примерно так же сложится их второй бой. Ожидаю, что финиш будет не раньше 3-4 раунда. Скорее всего, увидим нокаут или технический нокаут», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

Бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится утром 10 апреля 2022 года в Джэксонвилле на турнире UFC 273. Первый поединок завершился дисквалификацией российского бойца за нелегальный удар коленом в голову. На кону стоит чемпионский пояс в легчайшем весе, который принадлежит сейчас американцу.