Рамазан Эмеев рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC

Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев назвал приблизительную дату его следующего поединка в промоушене.

«Жду контракта, у меня 100% в июне будет бой. Сейчас не могу говорить, кто будет соперником», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

34-летний Рамазан Эмеев (20-5) провёл в UFC семь поединков, в пяти из которых одержал победы. Его последний бой состоялся 16 октября 2021 года и завершился раздельным решением судей, отдавшим викторию британцу Дэнни Робертсу.



До перехода в промоушен Даны Уайта уроженец Дагестана выступал в различных российских организациях. Дольше всего Эмеев оставался бойцом M-1 Global, где добыл чемпионский пояс в среднем весе.