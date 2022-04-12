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Рамазан Эмеев рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC

Рамазан Эмеев рассказал, когда состоится его следующий поединок в UFC
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Российский боец UFC в полусреднем весе Рамазан Эмеев назвал приблизительную дату его следующего поединка в промоушене.

«Жду контракта, у меня 100% в июне будет бой. Сейчас не могу говорить, кто будет соперником», – сказал Эмеев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

34-летний Рамазан Эмеев (20-5) провёл в UFC семь поединков, в пяти из которых одержал победы. Его последний бой состоялся 16 октября 2021 года и завершился раздельным решением судей, отдавшим викторию британцу Дэнни Робертсу.

До перехода в промоушен Даны Уайта уроженец Дагестана выступал в различных российских организациях. Дольше всего Эмеев оставался бойцом M-1 Global, где добыл чемпионский пояс в среднем весе.

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