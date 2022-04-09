Ибрагимович обратился к Чимаеву перед его боем с Бёрнсом на UFC 273

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович разместил новый пост в своих социальных сетях, в котором поддержал соотечественника, бойца ММА Хамзата Чимаева перед его боем с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом.



«Тигр и лев могут быть более могущественными, но волк в цирке не выступает. Вперёд, Хамзат», — написал Ибрагимович.

Поединок Чимаева и Бёрнса состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 273 в ночь на 10 апреля мск. По мнению многих специалистов, этот бой станет схваткой на выбывание из гонки за титульный поединок — победитель в скором времени, считают эксперты, получит поединок с соответствующим статусом.

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