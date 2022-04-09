Андрей Корешков не исключил возможность стычки Яна и Стерлинга после боя

Боец Bellator Андрей Корешков оценил вероятность стычки после боя Ян — Стерлинг, который заявлен соглавным в рамках турнира UFC 273. Пётр и Алджэмейн сразятся за чемпионское звание в легчайшем дивизионе.

«Знаете, я лично с Петром знаком. Ну и, наверное, скажу, что Пётр не из тех людей, кто делает всё на показуху. Я думаю, он никакую роль не отыгрывает. Если американцы привыкли устраивать всё на показуху, то, если реально по каким-то действиям начнётся стычка, они сами будут в шоке. И в этой стычке они проиграют.



Мне тяжело спрогнозировать будет ли что-то после боя. Но в любом случае я уверен, что Пётр не воспринимает все слова Стерлинга как шутки, а скорее всего, гораздо ближе. Поэтому у него такая агрессивная реакция. Будет ли стычка или не будет? Ну, могу так сказать, что этого я не исключаю», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

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